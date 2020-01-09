Политика конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных сайта Kleric.ru
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Утверждено
Политика конфиденциальности
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Общее
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Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в соответствии с п. 2 ст. 18,1 Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, действует в отношении всех персональных данных, которые сайт https://kleric.ru/ (далее - Портал) может получить от субъектов персональных данных – работников, клиентов и контрагентов Портал в связи с осуществлением уставной деятельности.
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Важнейшим условием реализации целей Портала, является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной безопасности, к которым в том числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках которых они обрабатываются.
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Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Портала.
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Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным, осуществляется в соответствии с комплексом локальных документов в отношении персональных данных, что позволяет обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых как в информационных системах персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является обработка персональных данных и к защите которых требования и рекомендации но обеспечению безопасности персональных данных предъявляют Федеральная служба безопасности и Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой информации.
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Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных работников, клиентов и контрагентов Портала, чьи персональные данные обрабатываются Порталом, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также устанавливает ответственность работников Портала, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
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Политика определяет стратегию защиты персональных данных, обрабатываемых в Порталом и формулирует основные принципы и механизмы защиты персональных данных.
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Политика является основным руководящим документом Портала, определяющим требования, предъявляемые к обеспечению безопасности персональных данных.
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Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, иные несанкционированные действия.
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Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.
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Персональные данные являются конфиденциальной информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Портала к защите конфиденциальной информации.
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Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных Порталом осуществляется на основе следующих принципов: - законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Портала;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные; - хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; - уничтожения по достижению целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении.
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Состав персональных данных
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В Портале происходит обработка, передача, накопление и хранение информации, содержащей персональные данные и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежащей защите.
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В Портале определены следующие основания для обработки информации, содержащей персональные данные:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г, №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
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Цель обработки информации, содержащей персональные данные - осуществление Порталом своей основной деятельности в соответствии.
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Определен следующий перечень обрабатываемых персональных данных:
Портал обрабатывает следующие категории персональных данных в связи с реализацией трудовых отношений:
- фамилия, имя, отчество;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- ИНН;
- налоговый статус (резидент/нерезидент);
- сведения о заработной плате работника;
- сведения о социальных льготах; - специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства;
- телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- характер взаимоотношений в семье;
- содержание трудового договора;
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- иную, не указанную выше информацию, содержащуюся в личных делах и трудовых книжках сотрудников;
- информацию, являющуюся основанием к приказам по личному составу;
- информацию, содержащуюся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, страховом медицинском полисе обязательного медицинского страхования граждан, медицинском заключении установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
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Для целей осуществления коммерческой деятельности Порталом обрабатываются следующие категории персональных данных клиентов:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о доходах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства;
- телефон;
- фамилия, имя, отчество, телефон членов семьи и/или родственников, близких людей заявителя;
- иные сведения указанные заявителем.
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Цели сбора и обработки персональных данных
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Портал осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
- осуществления деятельности Портала, предусмотренной действующим законодательством РФ, в частности «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О потребительском кредите (займе)», «О персональных данных»; - заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом ООО;
- организации кадрового учета, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также Уставом и локальными актами.
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С согласия субъекта персональных данных Портала может использовать персональные данные клиентов в следующих целях:
- для связи с клиентами в случае необходимости, в том числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки заявлений, запросов и заявок клиентов;
- для улучшение качества услуг, оказываемых Порталом;
- для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами;
- для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных.
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Передача персональных данных
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Портал не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные работников, клиентов третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.
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По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных данных без его согласия могут быть переданы:
- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
- в органы государственной безопасности;
- в органы прокуратуры;
- в органы полиции;
- в следственные органы;
- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.
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Работники Портала, ведущие обработку персональных данных, не отвечают на вопросы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.
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Сроки обработки и хранения персональных данных
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Период обработки и хранения персональных данных определяется в соответствии с Законом «О персональных данных».
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Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных в информационную систему персональных данных и прекращается:
- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, Портал устраняет допущенные нарушения, В случае невозможности устранения допущенных нарушений Порталом в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, уничтожает персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Портал уведомляет субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Портал уведомляет также указанный орган;
- в случае достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, Портал незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, и уведомляет об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Портал уведомляет также указанный орган;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Портал прекращает обработку персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Портал уведомляет субъекта персональных данных.
- в случае прекращения деятельности Портала.
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Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
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Порядок уничтожения персональных данных
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Ответственным за уничтожение персональных данных является лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных.
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При наступлении любого из событий, повлекших необходимость уничтожения персональных данных, лицо ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных обязано:
- принять меры к уничтожению персональных данных;
- оформить соответствующий Акт об уничтожении персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных) и представить Акт об уничтожении персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных) на утверждение руководителю Портала;
- в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных и/или уполномоченный орган.
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Права субъектов персональных данных
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Субъект персональных данных вправе:
- требовать от Портала уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Порталом и источник их получения;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
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Для реализации вышеуказанных прав субъект персональных данных, может в порядке установленном ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обратиться в Портал с соответствующим запросом. Для выполнения таких запросов представителю Портала может потребоваться установить личность субъекта персональных данных и запросить дополнительную информацию.
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Если субъект персональных данных считает, что Портал осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Портала, а в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Портал не вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных без его письменного согласия, за исключением случаев, приведенных в п. 2 ст. б Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Письменное согласие может быть составлено в виде отдельного документа или быть внедрено в структуру иного документа, подписываемого субъектом персональных данных.
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Портал предпринимает необходимые организационные и технические меры по защите персональных данных. Принимаемые меры основаны на требованиях ст. 18.1, ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных актов в сфере персональных данных, в том числе:
1) Назначено лицо, ответственное за организацию обработки, хранения и обеспечение безопасности персональных данных Портала.
2) Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки, хранения и обеспечение безопасности персональных данных Портала.
3) Ответственность должностных лиц Портала, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Портала.
4) Разработано и внедрено Положение о защите персональных данных в Портале.
5) Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным.
6) Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
7) в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся периодические проверки условий обработки персональных данных.
8) Помимо вышеуказанных мер, осуществляются меры технического характера, направленные на:
- предотвращения несанкционированного доступа к системам, в которых хранятся персональные данные;
- резервирование и восстановление персональных данных, работоспособность технических средств и программного обеспечения, средств защиты информации в информационных системах персональных данных модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- иные необходимые меры безопасности.
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Гарантии конфиденциальности
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Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием услуг клиентам Портала и в связи с сотрудничеством с контрагентами Портала, является конфиденциальной информацией и охраняется законом.
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Работники Портала и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, предупреждаются о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований действующего законодательства, регулирующего правила обработки и защиты персональных данных.
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Работники Портала, по вине которых произошло нарушение конфиденциальности персональных данных, и работники, создавшие предпосылки к нарушению конфиденциальности персональных данных, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Портала и условиями трудового договора.
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Изменений настоящей Политики
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Настоящая Политика является внутренним документом Портала.
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Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных. В случае внесения в настоящую Политику изменений, к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных.